Talas Belediyesinde 11 taşınmazın satışı gerçekleştirdi - Son Dakika

Talas Belediyesi tarafından mülkiyeti kendisine ait çeşitli mevkilerdeki 11 parça taşınmazın satışı gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye meclis salonunda geçekleşen ihalede çeşitli mevkilerde bulunan 7 ticaret merkezi arsası, 1 akaryakıt istasyonu arsası, 2 villa parseli ve 1 kütle parselin satışı yapılırken 4 adet taşınmaz da pazarlığa bırakıldı.

Pazarlığa bırakılan 1 özel sağlık tesisi, 1 özel sosyal tesis, 1 villa parseli ve 1 dükkan için 15 gün süreyle Talas Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne başvurulabilir.



Yapılan satıştan elde edilen 37 milyon 358 bin lira, belediyenin ileride gerçekleştireceği proje ve yatırımlarda kaynak olarak kullanılacak.