Son Dakika Haberleri: Talas Belediyesinde iş sağlığı ve güvenliği toplantısı
Son Dakika Güncel Talas Belediyesinde iş sağlığı ve güvenliği toplantısı

Talas Belediyesinde iş sağlığı ve güvenliği toplantısı

8 saat önce

Talas Belediyesi tarafından iş sağlığı ve güvenliği hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Talas Belediyesinde iş sağlığı ve güvenliği toplantısı, System.String[]

Talas Belediyesi tarafından iş sağlığı ve güvenliği hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıya başkan yardımcıları ve birim amirleri katıldı.

Tehditleri ortadan kaldırarak güvenli bir çalışma ortamı oluşturmayı amaçladıklarını belirten Belediye Başkan Yardımcısı İlker Sülev, "Belediye olarak iş sağlığı ve güvenliği konusu üzerinde duruyoruz. Belediyemizin Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi ve İMAR AŞ ile çalıştığı iş güvenliği firması var. Bizi farklı kılan da bu. İki farklı alanda da iş sağlığı ve güvenliği konusunda denetlenmiş oluyoruz." dedi.

Toplantıda izlenecek yol ve uygulamalarla ilgili bilgi veren iş sağlığı ve güvenliği uzmanı Funda Kaya da "İşverenler, hizmet aldığı Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirmekle yükümlü. Sizlerden de bu konuda destek bekliyoruz. Tespit ettiğiniz tehditleri bizlerle paylaşmanızı istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Üroloji ve ortopedi gibi alanlarda uzman doktorların da yer aldığı toplantıda, çalışanlara güvenli iş yapabilmeleri için gerekli ekipman ve yöntemlerin neler olması gerektiğiyle ilgili bilgi verildi.

Talas Belediyesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 03:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü! 13 Kasım'daki görüşme teyit edildi
Yaşlı kadının cesedi sahile vurdu! Kumlar üstünü örtünce günlerce fark edilemedi Fatih'te 4 kardeşin ölümünde korkunç şüphe! Diğer kardeşlere Oya Yetişkin mi siyanür verdi? Dolandırıcı doktorun muayenehanesinde FETÖ elebaşı Gülen'in kitabı bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2019 23:49:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Talas Belediyesinde iş sağlığı ve güvenliği toplantısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]