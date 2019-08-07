Son Dakika Haberleri: Talas Belediyesinden bayram hazırlıkları
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Talas Belediyesinden bayram hazırlıkları

40 dakika önce

Talas Belediyesi ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vatandaşların huzurlu ve güven içinde bir bayram geçirebilmesi için hazırlıklarını tamamladı.

Talas Belediyesinden bayram hazırlıkları, System.String[]
Talas Belediyesi ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vatandaşların huzurlu ve güven içinde bir bayram geçirebilmesi için hazırlıklarını tamamladı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ilçede yeni yerinde hizmet veren kurban satış yerinde incelemelerde bulundu.
Başkan Yalçın, Talas'ta şimdiye kadar Tavlusun Caddesi üzerinde hizmet veren ve bu yıl ilk kez Reşadiye Mahallesi'ne kurulan ilçenin kurban satış alanını ziyaret etti.
Burada vatandaşlarla ve esnafla sohbet eden Başkan Yalçın, şunları kaydetti:
"Zabıta Müdürlüğümüz, Temizlik İşleri Müdürlüğümüz, Sağlık İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz başta olmak üzere bütün birimlerimiz planlamalarını tamamladı. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenli şekilde mezarlık ziyaretleri ve ibadetleri için, mezarlıkların bakımı, temizliği ve camilerimizin ilaçlanması yapıldı. Ayrıca sokak ve cadde aralarındaki boş arsaların kuruyan otlarının neden olduğu görüntü kirliliğini ortadan kaldırdık. Vatandaşlarımızın olumsuz bir durumla karşılaşmaları halinde belediyemizin 437 00 55 nolu telefonunu aramalarını rica ediyoruz."
Başkan Yalçın ayrıca kurban satış alanı için Seyyid Burhaneddin Mezarlığı karşısında, Selçuklu Evi ve Osmanlı Evi önünden bayramın birinci günü akşam 19.00'a kadar saat başı ücretsiz servis kalkacağını bildirdi.
Talas Belediyesi, Talas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 01:23 Kaynak: AA
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