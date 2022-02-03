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Talas Belediyesinden çocuklara tiyatro oyunu - Son Dakika

Talas Belediyesinden çocuklara tiyatro oyunu

03.02.2022 14:09
Talas Belediyesinden çocuklara tiyatro oyunu

Talas Belediyesinin etkinliğinde "Nasreddin Hoca" adlı tiyatro oyunu çocuklar için ücretsiz sahnelendi.

Talas Belediyesinin etkinliğinde "Nasreddin Hoca" adlı tiyatro oyunu çocuklar için ücretsiz sahnelendi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın, yarıyıl tatilinde olan çocuklar için hazırlattığı tiyatro oyunu Belediye Meclis Salonu'nda sahneye konuldu.

Yönetmenliğini Melih Cevdet Avşaroğlu'nun yaptığı tek perdelik oyuna çocuklar ve ebeveynler ilgi gösterdi. Yaklaşık 45 dakika boyunca eğlenen çocuklar, salondan mutlu ayrıldı.

Oyun, 6 Şubat Pazar günü de aynı salonda 11.00 ve 14.00'te sahnelenecek.

Öte yandan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın, gençlerde kitap okuma alışkınlığını artırmak ve müzakere yeteneklerini geliştirmek amacıyla başlattığı "Gençlerle Kitap Sohbetleri" programı üçüncü kez düzenlendi.

Yabancı uyruklu öğrencilerin de katıldığı 7/24 Kütüphane ve Kültür Merkezi'ndeki programda Tolstoy'un "İtiraflarım" kitabı değerlendirildi.

Programa Başkan Yalçın'ın yanı sıra eğitimci yazarlar Mehmet Torun ve Mehmet Karataş, Erciyes Üniversitesi Plastik Cerrahi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alper Kemaloğlu, emekli albay Nadir Çelik ve Talas İmar AŞ Genel Müdürü eğitimci yazar Uğur Baş konuşmacı olarak katıldı.

Uluslararası Ömer Halisdemir İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden Musa Amr güzel bir kitap tahliline şahit olduklarını belirtti.

Organizasyon sonunda gerçekleştirilen kura çekimi ile bir sonraki buluşmada incelenecek Ahmet Hamdi Tanpınar'ın "Beş Şehir" isimli kitabı 10 öğrenciye hediye edildi.

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Nasreddin Hoca, Tiyatro, oyunlar, Talas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Talas Belediyesinden çocuklara tiyatro oyunu - Son Dakika


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