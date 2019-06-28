Son Dakika Haberleri: Talas Belediyesinden gıda denetimi
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Talas Belediyesinden gıda denetimi

30 dakika önce

Talas Belediyesi zabıta ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve güvenli alışveriş yapabilmeleri için gıda denetimlerini sürdürüyor.

Talas Belediyesinden gıda denetimi, System.String[]
Talas Belediyesi zabıta ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve güvenli alışveriş yapabilmeleri için gıda denetimlerini sürdürüyor.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ekipler planlanan takvime göre yaptıkları çalışmalarda marketlerde yerli ürün etiketlerini, fiyatları ve paketlerde yer alan ağırlıkların kasadaki karşılaştırmalarını kontrol ediyor.
İncelemelerde uygunsuzluk tespit edilmeyen iş yerlerine hassasiyetleri için teşekkür edilirken, mahalle pazarlarının da denetimleri yapılıyor.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 12:40 Kaynak: AA
Zabıta, Talas Belediyesi, Güncel
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