Son Dakika Haberleri: Talas Belediyesinden hayvancılığa destek
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Talas Belediyesinden hayvancılığa destek

2 saat önce

Talas Belediyesince ilçedeki küçükbaş hayvan üreticilerinin verimlerini artırması ve sağlıklı ırk yetiştirmesi amacıyla yıkama aracı hizmete girdi.

Talas Belediyesinden hayvancılığa destek, System.String[]

Talas Belediyesince ilçedeki küçükbaş hayvan üreticilerinin verimlerini artırması ve sağlıklı ırk yetiştirmesi amacıyla yıkama aracı hizmete girdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, aracın tanıtımı Başakpınar Mahallesinde gerçekleştirildi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, küçükbaş hayvancılığının daha sağlıklı ve verimli yapılması için katkı sağladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"İlçemizde tarım ve hayvancılığa destek olmak üzere bir dizi çalışma başlattık. Eski adı köy, yeni adı kırsal mahallelerimizdeki eksikleri giderme adına başladığımız hizmet çıkarmamızın, ikinci aşamasında da küçükbaş hayvan yıkama aracı diye kendi desteklerimizle ürettiğimiz aracı Başakpınar'da hizmete sokuyoruz. Kayseri'de ilk kez böyle bir makine olacak. Bu noktada hayvanların yüzde 20 yününden ve etinden verim alınacak. Hayvanlar banyo yaparken suyun içine katılan ilaçlarla kene, bit, pire gibi parazitlere karşı tedbir alınmış olacak. Üreticilerimize hayırlı olsun."

Mustafa Yalçın, Başakpınar, Talas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 03:40 Kaynak: AA
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