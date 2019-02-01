Son Dakika Haberleri: Talas Belediyesinden Kurumlara Geri Dönüşüm Desteği

Talas Belediyesinden Kurumlara Geri Dönüşüm Desteği

42 dakika önce

Talas Belediyesi, ekonomiye katkı sağlamak ve üretim maliyetini düşürmek için başlattığı geri dönüşüm projesiyle kamu kurum ve kuruluşlarına kutu dağıttı.

Talas Belediyesinden Kurumlara Geri Dönüşüm Desteği, System.String[]
Talas Belediyesi, ekonomiye katkı sağlamak ve üretim maliyetini düşürmek için başlattığı geri dönüşüm projesiyle kamu kurum ve kuruluşlarına kutu dağıttı.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, geri dönüşümün ekonomik önemine değindi.

Üretilen her ürünün bir maliyeti bulunduğuna dikkati çeken Palancıoğlu, bu ürünlerin yeniden değerlendirilmesiyle mali yönden fayda sağlandığını belirtti.

Geri dönüşümün ekonomiye ve çevreye büyük katkı verdiğini ifade eden Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Kağıt, karton, cam, plastik ve metal atıklar yeniden değerlendirildiğinde ciddi kazanç sağlayan geri dönüşüm maddeleridir. Bizler bu maddeleri yeniden ekonomiye kazandırarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi'nin başlattığı 'Sıfır Atık Projesi'ne destek vermeyi amaçladık. Geri dönüşüm, geleceğimiz olan yavrularımızın daha güvenli ve temiz bir dünyada yaşamaları için önemli bir hizmet. Yeniden değerlendirilebilecek atıkları daha ilk adımda ayrıştırmak, dönüşümü de hızlandıracaktır. Bu kapsamda Talas'taki kamu kurum ve kuruluşlarına dönüşüm kutuları dağıttık. Vatandaşlarımızdan bu konuya hassasiyetle yaklaşıp, destek vermelerini önemle rica ediyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 04:11 Kaynak: AA

Talas Belediyesi, Talas, Güncel
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