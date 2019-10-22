Son Dakika Haberleri: Talas Belediyesinden okul kantinlerine denetim
Son Dakika Güncel Talas Belediyesinden okul kantinlerine denetim

Talas Belediyesinden okul kantinlerine denetim

1 saat önce

Talas Belediyesi, öğrencilerin hijyenik ortamlarda sağlıklı gıda tüketebilmeleri için okul kantinlerinde denetim yaptı.

Talas Belediyesinden okul kantinlerine denetim, System.String[]

Talas Belediyesi, öğrencilerin hijyenik ortamlarda sağlıklı gıda tüketebilmeleri için okul kantinlerinde denetim yaptı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçedeki okullara yönelik başlatılan denetimlerde satışa sunulan ürünlerin son kullanma tarihi ve tazeliğinin yanı sıra hijyenik ortam, havalandırma, yangın söndürme tüpü, paslanmaz malzeme kullanımı gibi birçok başlıkta incelemeler yapıldı.

Denetimler sonucunda çoğu kantinin gerekli şartları sağladığı görülürken yönetmeliğe aykırı koşulları barındıran yerler hakkında işlem yapıldı.

Talas Belediyesinin okul kantini denetimleri eğitim öğretim yılı boyunca devam edecek.

Talas Belediyesi, Talas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 11:54 Kaynak: AA
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