Talas Belediyesinden tüm Türkiye'nin gönlünde taht kuran Diyarbakırlı çocuklara sürpriz - Son Dakika

Talas Belediyesinden tüm Türkiye'nin gönlünde taht kuran Diyarbakırlı çocuklara sürpriz

- Kayseri'nin Talas İlçe Belediyesi, Diyarbakır'da yapılan sosyal deneyde gösterdikleri cömertlik ve fedakarlıkla gündeme gelen çocukları unutmadı

-Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın çocukları giydirip onlara pastırma ve sucuk gönderdi

-Diyarbakırlı kahraman çocuklar da Başkan Yalçın'a, karpuz göndererek teşekkür etti

DİYARBAKIR - Kayseri'nin Talas İlçe Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Diyarbakır'da yapılan bir sosyal deneyde gösterdikleri cömertlik ve fedakarlıkla tüm Türkiye'nin gönlünü fetheden gençlere pastırma ve sucuk gönderip kıyafet aldı. Kahraman çocuklar da Başkan Yalçın'ın jestine Diyarbakır'ın simgesi olan karpuz göndererek teşekkür etti.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, sosyal deneyde gösterdikleri cömertlik ve fedakarlıkla tüm Türkiye'nin gönlünü fetheden Mert Emsen (13), Burhan Karadaban (15), Burak Bakışkan (16), Emre Çetinkaya ve Azad Kurt'a jest yaparak kıyafet aldı. Başkan Yalçın, kıyafetin yanından gençlere pastırma ve sucuk da gönderdi. Diyarbakırlı gençler de bu jeste karşılık, Başkan Yalçın'a kentin simgelerinden olan Diyarbakır karpuzu göndererek teşekkür etti.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a teşekkür eden gençlerden Burak Bakışkan, "Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, hepimize kıyafet aldı. Allah ondan razı olsun, ona çok teşekkür ederiz. Daha önce Başkan Yalçın, bizlere sucuk ve pastırma göndermişti. Bizler de ona Diyarbakır karpuzunu gönderiyoruz. İnşallah hediyemizi kabul eder" dedi.

Talas ilçe Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın kendilerine kıyafet aldığını, sucuk ve pastırma gönderdiğini belirten gençlerden Mert Emsen ise "Bizler de Başkan Yalçın'a Diyarbakır'ımızın meşhur karpuzunu gönderiyoruz. Kendisine çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.