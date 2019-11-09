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Talas Belediyesine ödül

6 saat önce

Talas Belediyesi, Tarihi Kentler Birliği (TKB) Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'nda başarı ödülüne layık görüldü.

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Talas Belediyesi, Tarihi Kentler Birliği (TKB) Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'nda başarı ödülüne layık görüldü.

Talas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarihi Kentler Birliği'nin Antalya'da düzenlediği programın son gününde, başarı ödülüne layık görülen Talas Belediyesi'nin ödülünü Başkan Mustafa Yalçın aldı.

Ödülü ÇEKÜL Vakfı Başkan Yardımcısı Mithat Kırayoğlu'ndan alan Başkan Yalçın, yaptığı konuşmada emeği geçen herkese teşekkür etti.

Yalçın, "Belediyede 24. yılımı çalışıyorum. 22 yıl Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği yaptım. Ondan sonra Van'da Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum genel sekreteri olarak atandım. Şimdi de Kayseri Talas ilçe belediye başkanıyım. Bize bu ödülü layık gören herkese çok teşekkür ediyorum. TKB ve ÇEKÜL bizim için hakikaten çok önemli. Bu ödülü belediye meclis üyemiz ve TKB üyesi Murat İlhan Bey ile birlikte alıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 03:40 Kaynak: AA
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