Talas Belediyesi'nden çiftçiye tohum desteği - Son Dakika

Talas Belediyesi'nden çiftçiye tohum desteği

23.03.2021 12:33
Talas Belediyesi'nden çiftçiye tohum desteği, System.String[]

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, geçen sene yaklaşık 15 ton baklagil tohumu dağıttıkları çiftçiye bu yıl 18 ton destekte bulunulduğunu açıkladı.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, geçen sene yaklaşık 15 ton baklagil tohumu dağıttıkları çiftçiye bu yıl 18 ton destekte bulunulduğunu açıkladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Baklagil Tohumu 2021 Yılı Dağıtım Programı" kapsamında çiftçilerle bir araya gelen Yalçın, 2019'da ilçede 60 dekar olan fasulye ekiminin, sağladıkları destekle geçen yıl 250 dekara yükseldiğini, bu yıl da 900 dekarlık alanın ekimine yetecek kadar tohum dağıtacaklarını belirtti.

Geçen yıl Kovid-19 salgınıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "tarımda ekilmedik alan kalmasın" işaretiyle harekete geçtiklerini anımsatan Yalçın, şunları kaydetti:

"Çiftçilerimiz ve muhtarlarımızla bir toplantı yapmıştık. Bunun üzerine 15 tona yakın tohumu çiftçilerimize dağıtmıştık. Bu yıl yine bakliyat olarak nohut ve fasulyede ihtiyaçları tespit ettik. 9 ton nohut ve 9 ton fasulyeyi çiftçilerimize şimdi teslim edeceğiz. Bundan Türkiye istifade edecek. Zor zamanların en önemli trendi tarım ve hayvancılıktır. Tarım ve hayvancılığa olan katkılarımızı iki yıldan beri devam ettiriyoruz. Şimdiden Allah bereketini artırsın. Havalar da bereketli gidiyor. Allah çiftçi kardeşlerimize kolaylık versin, bir an evvel bizleri koronavirüs belasından kurtarsın."

Talas İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Ürker de "Bakanlığımızın nadas alanlarının değerlendirilmesi projesi kapsamında da tavsiye ettiği ürünlerden olan nohut, kuru fasulye gibi çeşitlerimizin çiftçilerimize ulaştırılması noktasında Talas Belediyesine, başkanımızın bu tür desteklerine çok teşekkür ediyoruz. Çiftçilerimiz adına da teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun inşallah." ifadelerini kullandı.

Talas Belediyesi'nden çiftçiye tohum desteği
Talas Belediyesi'nden çiftçiye tohum desteği

Talas Belediyesi, Mustafa Yalçın, Talas, Tohum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Talas Belediyesi'nden çiftçiye tohum desteği - Son Dakika


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