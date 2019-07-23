Son Dakika Haberleri: Talas Derevenk Viyadüğüne İnceleme
Son Dakika Güncel Haber

Talas Derevenk Viyadüğüne İnceleme

43 dakika önce

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talas ile Mimarsinan'ı birbirine bağlayan ve Kayseri Güney Çevre Yolunun 2. Etabında yapımı devam eden Derevenk Viyadüğünde incelemelerde bulundu.

Talas Derevenk Viyadüğüne İnceleme, System.String[]
AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talas ile Mimarsinan'ı birbirine bağlayan ve Kayseri Güney Çevre Yolunun 2. Etabında yapımı devam eden Derevenk Viyadüğünde incelemelerde bulundu.

Yaklaşık 330 metre uzunluğunda ve 70 metre ayak yüksekliğinde olan viyadüğün karşı şeridindeki son birleşme çalışmalarıyla ilgili bilgi alan Karayel ve Yalçın, çalışanlara kolaylıklar diledi.

Güney Çevre Yolu için Büyükşehir, Melikgazi ve Talas belediyelerinin yan yol, bağlantı yolu ve kavşakları birlikte hazırladığı viyadükle ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, şunları söyledi: "Derevenk Viyadüğünün sağ şeridi tamamlandı, sol şeridin de artık birleşmesine son metreler kaldı. Bu çalışma da tamamlanınca Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi önündeki köprülü kavşak ta hizmete girmişti, inşallah Mimarsinan'dan Talas'a 5 dakikada ulaşmak mümkün olacak. İnşallah okulların açılmasına tamamlanmış olacak. Yaklaşık 200 milyon TL maliyeti olan bir yatırım. Kayserimize çok göz önünde olmasa da sessiz sedasız büyük bir hizmet kazandırılmış oldu. İnşallah Güney Çevre Yolu ile birleşme sağlandığında Kuzey Çevre Yolu'na alternatif bir güzergah olacak. Hayırlı olsun."

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da, yolun medeniyet olduğunu belirterek, "Burası aynı zamanda Kayseri'den Ankara'yı güneydoğuya bağlayan güzergahın çok kısa bir şekilde hizmete sunulması anlamına da geliyor. Yolu uzatmadan ve şehir trafiğini çok fazla rahatsız etmeden bunu sağlayacak. Bu nedenle Talas Belediyesi olarak ilçemiz bağlantılarını Büyükşehir Belediyemiz ile beraber yaptığımız çalışmalarımızı hızlandırdık. Talasımız için çok önemli bir yatırım. Sadece Talas değil, ülkemiz için de çok önemli. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Allah devletimize zeval vermesin." diye konuştu. - KAYSERİ
Milletvekili, AK Parti, Kayseri, Talas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 12:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Halk otobüsünde elle tacize 2 yıl 1 ay hapis! "Babam yaşındasın, utanmıyor musun?" Erdoğan'ın talimatıyla AK Parti'nin kurucular listesi güncellendi: 14 kişinin ismi çıkarıldı Türk Donanması Doğu Akdeniz'de! Görüntüleri MSB sosyal medya hesabından paylaştı Son dakika! Akbank konut kredisi faizini düşürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.7.2019 13:08:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Talas Derevenk Viyadüğüne İnceleme
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]