Talasgücü Belediyespor bünyesinde kurulan E-Spor Akademisi, geleceğin e-spor oyuncularını bulmaya hazırlanıyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 14 yaş üzeri herkesin katılabileceği akademinin başvuruları 3 Ocak'ta başlayacak.
Başvuruların şahsen yapılacağı akademide oyuncular, 10 Ocak 2022'de düzenlenecek turnuva ile seçilecek.
Başvuralar, Kiçiköy Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki E-Spor Merkezi'ne yapılacak.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Talas E-Spor Akademisi'ne başvurular 3 Ocak'ta başlayacak - Son Dakika