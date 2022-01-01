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Talas E-Spor Akademisi'ne başvurular 3 Ocak'ta başlayacak - Son Dakika

Talas E-Spor Akademisi'ne başvurular 3 Ocak'ta başlayacak

01.01.2022 15:23
Talas E-Spor Akademisi'ne başvurular 3 Ocak'ta başlayacak

Talasgücü Belediyespor bünyesinde kurulan E-Spor Akademisi, geleceğin e-spor oyuncularını bulmaya hazırlanıyor.

Talasgücü Belediyespor bünyesinde kurulan E-Spor Akademisi, geleceğin e-spor oyuncularını bulmaya hazırlanıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 14 yaş üzeri herkesin katılabileceği akademinin başvuruları 3 Ocak'ta başlayacak.

Başvuruların şahsen yapılacağı akademide oyuncular, 10 Ocak 2022'de düzenlenecek turnuva ile seçilecek.

Başvuralar, Kiçiköy Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki E-Spor Merkezi'ne yapılacak.

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Espor, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Talas E-Spor Akademisi'ne başvurular 3 Ocak'ta başlayacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Talas E-Spor Akademisi'ne başvurular 3 Ocak'ta başlayacak - Son Dakika
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