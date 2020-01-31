Talas her zaman kışa hazır - Son Dakika
Son Dakika Güncel Talas her zaman kışa hazır - Son Dakika

Talas her zaman kışa hazır

6 saat önce

Talas Belediyesi Karla Mücadele Ekipleri yoğun kar yağışının yeniden başlamasıyla birlikte çalışmalarına hız verdi.

Talas her zaman kışa hazır, System.String[]

Talas Belediyesi Karla Mücadele Ekipleri yoğun kar yağışının yeniden başlamasıyla birlikte çalışmalarına hız verdi. Kırsal mahalleler başta olmak üzere Talas'ın ana caddeleri ve ara sokaklarında aralıksız çalışma yapan ekipler 24 saat görev yapıyor.


Talas Belediyesi, vatandaşların kar yağışının oluşturduğu olumsuzluklardan etkilenmemeleri için bir yandan kar temizleme çalışmalarına devam ederken diğer yandan da don ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları yapıyor.


Yaya ulaşımını da ihmal etmeyen Talas Belediyesi, kaldırımları da kardan temizliyor. Özellikle engelli rampalarının olduğu noktalar özenle temizleniyor.


Talas Belediyesi, 8 adet tuzlamalı bıçaklı kamyon, 9 adet kepçe, 3 adet greyder, 3 adet traktör ile karla mücadele çalışması yürütüyor.


Vatandaşlar olası bir aksaklık durumunda yardım almak için Talas Belediyesi'nin 'Alo 153' veya 437 00 55 numaralı telefonunu arayabilir. - KAYSERİ

Talas Belediyesi, Talas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 03:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, koronavirüs hakkında rapor hazırladı! İşte korunma yöntemleri
Son dakika: Zonguldak'ta maden ocağındaki göçükte mahsur kalan 2 işçinin cesedine ulaşıldı Son Dakika: Elazığ'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi Son Dakika: Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi ve saati belli oldu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2020 21:47:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Talas her zaman kışa hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]