"Talas İcat Çıkartıyor, Mucitlerini Buluyor" yarışması - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Talas İcat Çıkartıyor, Mucitlerini Buluyor' yarışması - Son Dakika

"Talas İcat Çıkartıyor, Mucitlerini Buluyor" yarışması

6 saat önce

Kayseri'nin Talas ilçesinde her yaş grubunun katılabileceği "Talas İcat Çıkartıyor, Mucitlerini Buluyor" yarışması düzenlenecek.

Kayseri'nin Talas ilçesinde her yaş grubunun katılabileceği "Talas İcat Çıkartıyor, Mucitlerini Buluyor" yarışması düzenlenecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, mühendis adaylarına destek amacıyla düzenlenen "Talas İcat Çıkartıyor, Mucitlerini Buluyor" yarışmasına elektronik, mekanik, ahşap, endüstriyel tasarım, akıllı şehirler ve robotik konularında başvuru yapılacak.

Yeni fikirlerin ortaya çıkarılması ve geliştirilmesi amaçlanan yarışmaya başvurular yarın başlayacak, 24 Ocak'ta sona erecek.

Yarışmaya, www.talas.bel.tr adresi ya da Talas Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün 437 00 54- 55 numaralı telefonundan yapılacak.

Kayseri, Talas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 10:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Oyuncu Eda Ece'den öpüşme itirafı: Hiç sevmiyorum
Çaldığı aküleri bebek arabasıyla taşırken yakalandı Hırsızlık zanlısını elindeki yara yakalattı Meteoroloji'den 3 büyükşehire hafta sonu için fırtına ve yağmur uyarısı

Son Dakika Haberleri
17:46 İsrail askerleri Gazze sınırında 13 Filistinliyi yaraladı - Son Dakika
17:46 İçişleri Bakanlığı İZDES Projesi çalışmaları Kocaeli'de - Son Dakika
17:46 AB Konseyi binasının inşaatında kaçak işçi çalıştırıldığı iddiası - Son Dakika
17:45 Çin'in Doğu Türkistan politikaları protesto edildi - Son Dakika
17:45 Kırıkkale'de 2 bin litre kaçak şarap ele geçirildi - Son Dakika
17:41 Meteoroloji'den 3 büyükşehire hafta sonu için fırtına ve yağmur uyarısı - Son Dakika
17:07 Dilencinin üzerinden çıkan para miktarı şoke etti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 17:46:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "Talas İcat Çıkartıyor, Mucitlerini Buluyor" yarışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]