Talas ilçesinde saman ve odun deposunda yangın - Son Dakika

Talas ilçesinde saman ve odun deposunda çıkan yangın söndürüldü.

Kepez Mahallesinde bir evin altında bulunan saman ve odun dolu depoda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Talas Belediyesi itfaiye ekipleri, Tomarza Belediyesi itfaiye ekiplerinin desteği yangına müdahale etti.

Söndürülen yangında depodaki malzemeler zarar gördü. ile kısa zamanda kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.