"Talas'ın gelecek vizyonu" - Son Dakika
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"Talas'ın gelecek vizyonu"

7 saat önce

MÜSİAD Kayseri Şubesi tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen "Kayseri'nin Gelecek Vizyonu" konulu programda bu kez Talas Belediyesi'nin faaliyetleri ve projeleri masaya yatırıldı.

MÜSİAD Kayseri Şubesi tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen "Kayseri'nin Gelecek Vizyonu" konulu programda bu kez Talas Belediyesi'nin faaliyetleri ve projeleri masaya yatırıldı.


Talas Belediyesi Başkan Yardımcıları İsmail Güngör, Etem Mezgitli ve İlker Sülev ile İmar A.Ş Genel Müdürü Uğur Baş, MÜSİAD Kayseri Şubesi yönetim kurulu üyelerine Talas'ta 31 Mart Yerel Seçimlerinden sonra yapılan çalışmalar ile önümüzdeki dönemde gerçekleştirilmesi planlanan proje ve yatırımları anlattı.


Başkan Yardımcısı İlker Sülev'in 8 aylık dönemde yapılan çalışmaları içeren sunumunun ardından karşılıklı soru cevap şeklinde devam eden programda ayrıca MÜSİAD yönetim kurulu üyelerinin Talas ile ilgili proje ve önerileri de ele alındı.


Programın sonunda katılımcılara teşekkür eden MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Mehmet Kütahneci de çok verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Talas Belediyesi, değerli başkanımız Mustafa Yalçın ile birlikte son dönemde çok başarılı işlere atan bir belediyemiz. Burada Talas'ta elde edilen başarının bir ekip çalışmasının sonucu olduğunu gördük. Bizi bilgilendiren ve sorularımızı cevaplayan başkan yardımcılarımız, konularına son derece hakimler. Hem yapılan işlerle ilgili hem de projelerle ilgili oldukça donanımlılar. Kendilerine programımıza katıldıkları için bir kez daha teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum." dedi. - KAYSERİ

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Talas Belediyesi, Kayseri, Talas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 11:31 Kaynak: İHA
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