Talas'ın Hayır Çarşısı bayramlık ihtiyacı olanları bekliyor - Son Dakika

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, hazırladıkları bayramlık kıyafetlerin ihtiyaç sahiplerini beklediğini bildirdi.

Yalçın, yazılı açıklamasında, kurdukları Hayır Çarşısı ile binlerce aileye ulaştıklarını ifade etti.

İhtiyacı olan herkesi Hayır Çarşısına davet eden Yalçın, şunları kaydetti:

"Biz buraya kayıtlı ailelere düzenli olarak yardımlarımızı yapıyoruz. Bununla birlikte bayram için çok sayıda kıyafet hazırladık. Hem yetişkinler hem de küçükler için bayramlık kıyafetlerimiz hazır. Bugün ayrıca hayır sahibi sayın Akgül Akbeyaz kardeşimizin getirdiği çocuk kıyafetlerini teslim alıyoruz. Bunlar burada sahibini bekliyor. Talas'ta oturan ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları, kendileri bayramlık kıyafetlerini buradan alabilirler. Hayır sahiplerine çok teşekkür ediyorum. İhtiyaç sahiplerini de bekliyorum. Herkese iyi bayramlar diliyorum."

Talas Hayır Çarşısı'nın müdavimlerinden hayırsever Akgül Akbeyaz da özellikle kız çocukları için bayramlık kıyafet getirdiklerini aktardı.

"Bizim önceliğimiz her zaman çocuklar" diyen Akbeyaz, bayramda çocuklar sevinsin diye bayramlık kıyafetler temin ettiklerini belirterek, kendilerine bu imkanı sunan Talas Belediyesi'ne teşekkür etti.