Talas'ın kalite standardı hep üst seviyede - Son Dakika

Talas Belediyesi'nin vatandaşlara sunduğu hizmetin kalitesini artırmak amacıyla her yıl Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Kayseri Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan TS EN ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistem Standardı dış tetkiki başladı.

Tetkik öncesi Meclis Salonu'nda birim müdürlerine yönelik bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Talas Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Güngör, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da TSE tarafından yapılan tetkike bu toplantıyla başlamış olacağız. Bölge müdürlüğü yetkililerimizin yaptığı çalışmayla iş akışımızı, standartla alakalı yürüttüğümüz görevleri özümsedik. Belediyecilik hizmetlerini hızlı yürüttüğümüz sırada ara ara atladığımız noktalar olabiliyor. Bunları bize tekrar hatırlatmak ve belediyemizin bu standartta daha ileri noktalara ulaşmasını sağlamak amacıyla bu işlem yapılıyor. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bu denetimden çok memnun olduğumuzu ifade etmek istiyorum" dedi.

TSE Kayseri Bölge Müdürü Süleyman Selim Ulaş ise Talas Belediyesi'nin yapılan denetimlerdeki başarısından övgüyle bahsederek, "Bu denetim aslında halkın memnuniyeti odaklı çalışma sistemidir. Burada olabilecek aksaklıkların giderilmesi adına görülmeyen uygunsuzlukları iyileştirerek müşteri memnuniyetini artırma hedefli bir belgelendirme denetimi gerçekleştiriyoruz. Bu, yaklaşık 15'inci denetim. 15 yıl içerisinde Türkiye'deki irili ufaklı belediyelerde yaptığımız denetimler neticesinde Talas Belediyemizin Türkiye'de öncü kuruluş olarak hizmet ettiğini görüyoruz. Bununla da gurur duyuyoruz. Belediyemizin iyi yönleri diğer bölgelerdeki eğitim, seminer ve denetimlerde bizzat geçiyor. Bu noktada ben gurur duyuyorum. Başkanıma teşekkür ediyorum. Milli bir kuruluş tarafından objektif bir şekilde kapısını ve gönlünü açmış olması gurur ve onur verici. Burada karşılıklı bilgi alış verişi şeklinde bir denetim gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.

Toplantının ardından belediye içerisindeki birimlere gidilerek kalite yönetim sistemi evrakları incelendi. - KAYSERİ