Talas'ın kavşaklarına ışıklı reflektörler konuyor - Son Dakika

Talas'ın önemli arterlerinde bulunan kavşaklarda yol güvenliğini arttırmak amacıyla ışıklı reflektörler yerleştirildi.

Talas Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışmayla kavşaklara konulan 120 adet reflektör, sürücülerin dikkatini artırarak yol ve sürüş güvenliği sağlıyor. Güneş enerjisiyle çalışan cihazlar, gündüz güneşten aldıkları enerjiyi depolarken güneşin batmasıyla birlikte kendiliğinden parlamaya başlıyor. Bu şekilde gece karanlığında kavşaklar daha belirgin hale geliyor ve görüş oranı artmış oluyor. - KAYSERİ