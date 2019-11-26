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Talas İş Güvenliğine Önem Veriyor

6 saat önce

Talas Belediyesi'nde görev yapan teknik personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi.

Talas İş Güvenliğine Önem Veriyor, System.String[]

Talas Belediyesi'nde görev yapan teknik personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi. Konferans salonunda gerçekleşen eğitim programında çalışanlara, iş güvenliğinin önemi ve yaşanabilecek kazalara karşı alınması gereken önlemler anlatıldı.


İş Güvenliği Uzmanı Aylin Aygan tarafından verilen eğitime belediyenin park-bahçeler, temizlik işleri ve fen işleri gibi teknik iş kollarında görevli personeli katıldı. Günlük iş sirkülasyonu esnasında yaşanabilecek kazaların önüne geçilmesinin amaçlandığı eğitimde, alınması gereken önlemler üzerinde de duruldu. - KAYSERİ

Talas Belediyesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 11:24 Kaynak: İHA
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