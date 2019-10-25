Talas Kadın Kültür Merkezi, yaşam merkezi haline geldi

Talas Belediyesi Kapalı Çocuk Parkı Kadın Kültür ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Merkezi, Talaslı kadınlara verdiği saatlik çocuk bakımı, spor ve eğitim kursları hizmetiyle yaşam merkezi haline geldi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Atatürk Bulvarı Osmanlı Kültür Evi karşısındaki üç katlı merkezin üst katı çocuklar için bakım ve oyun alanları, giriş katı anneleri için eğitim kursları ve kafeterya, alt katı ise spor salonu olarak hizmet veriyor.

Girişimcilikten diksiyona, Arapça'dan İngilizce'ye, bağlamadan okul öncesine kadar 12 farklı branşta ücretsiz verilen kurslara katılan kadınlara, 3-10 yaş arası çocukları için deneyimli öğretmenlerce 3 saate kadar bakım hizmetiyle birlikte zeka ve akıl oyunları, fen ve bilim deneyleri, drama ve oyunculuk gibi eğitimler veriliyor.

Kadınlar bir yandan hafta içi ve hafta sonu kurslarına devam ederken, diğer yandan da kafeteryada içeceklerin ücretsiz verildiği doğum günü, tanıtım günleri gibi etkinliklerini yapabiliyor.

Merkezin alt katında ise kadınlara yönelik eğitmenler eşliğinde bir saat aktif spor hizmeti veriliyor. Yürüyüş bandı, bisiklet, eliptik bisiklet, funny jumps zıplayan ayakkabılarının bulunduğu salonda kadınlar ayrıca, haftada 3 gün step, aerobik, pilates, zumba gibi sporları uzmanlar nezaretinde yapabiliyor. Aylık ücretin 60, üç aylığın ise 150 lira olduğu sporlar için sadece ilk etapta 5 lira kart ücreti ödeniyor.