Talas kırsalında kuru fasulye hasadı yapıldı - Son Dakika

Talas kırsalında kuru fasulye hasadı yapıldı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ile birlikte Alaybeyli'de düzenlenen kuru fasulye hasadına katıldı.

Talas kırsalında kuru fasulye hasadı yapıldı, System.String[]

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ile birlikte Alaybeyli'de düzenlenen kuru fasulye hasadına katıldı.

Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez ve İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin'in yanı sıra çiftçilerin katılımıyla düzenlenen hasat programında açıklamalar yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarımsal kalkınmaya doğrudan destek verdiklerini ifade ederek, "Çiftçilerimize destek sağlamak amacıyla pandemi döneminden önce taş toplama makinesini hizmete sunmuştuk. Yine aynı şekilde koyun yıkama banyoluğu ile koyun yıkama işini çok pratik şekle dönüştürdük. Üstelik ette ve yünde yüzde 20'ye varan verim artışı sağladık. Bunlarla birlikte kompost gübre karıştırma makinesi, gübre dağıtma römorku ve anıza direkt ekim makinesini çiftçilerimizin hizmetine sunduk. Bu tarım aletleriyle hem yakıtta hem de gübre de tasarruf sağladık. Böylece çiftçilerimizin en büyük gider kalemlerinden ikisinde maliyeti azalttık." dedi.

TARIM İŞÇİLERİNE DAHA YAŞANABİLİR BİR ORTAM

Başkan Yalçın, ayrıca mevsimlik tarım işçileri için geliştirilen "Tarım Anneleri Ev'leniyor" projesi hakkında da bilgiler vererek, "Tarım işçilerimizin daha uygun şartlarda yaşamlarını sürdürmeleri için İlçe Tarım Müdürlüğümüzle birlikte bir proje geliştirdik. ORAN Kalkınma Ajansı 1 milyon 80 bin lira hibe kredi desteği sağladı. Tuvaleti, banyosu, çamaşır makinesi, buzdolabı ve ocağı içerisinde toplam 32 adet konteyner koyacağız." diye konuştu.

"ÇOK SEVİNDİM"

Önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız da hem kuru fasulye hasadındaki verimden hem de tarım işçileri için geliştirilen projeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Pandemi başladığında herkes 'aç mı kalacağız' diye soruyordu. Çok şükür bu dönemde kendine yeten ve de ihraç etmeyi hedefine koyan bir ülke olduk. Burada yapılan çalışmalardan da son derece memnun oldum. Emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.

DEKARDA 500 KG ÜRÜN

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin de bölgede yapılan tarımsal faaliyetler hakkında bilgiler vererek " Kayseri, ülkemizde kuru fasulye üretiminde 7. sırada. Ancak burada hem Türkiye hem de Kayseri ortalamasının çok üzerinde bir rekolte gerçekleşti. Dekarda 500 kg ürün aldık. Bu da çok başarılı bir sonuç oldu. Üst sıralara doğru tırmanacağız inşallah." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Yıldız, Başkan Yalçın ve beraberindekiler, daha sonra patosa sap atarak hasat çalışmasını başlattı, ardından da tarım işçilerini ziyaret ederek kısa süreli sohbetler gerçekleştirdi. - KAYSERİ

Mustafa Yalçın, Fatih Dönmez, Tarım, Talas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 15:02 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Talas kırsalında kuru fasulye hasadı yapıldı - Son Dakika

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