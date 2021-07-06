Talas Belediyesi Meclis Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Talas Belediyesi, gündeminde bulunan maddeleri karara bağlamak üzere temmuz ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mustafa Yalçın başkanlığındaki meclis toplantısında, 12 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Sosyal donatıları içeren projeler, oy birliğiyle meclisten geçerken, imar ve mali konuları içeren çeşitli maddelerde oylamaya sunuldu.

Ayrıca, Talas Belediyesi tarafından yaptırılması planlanan Karamercan Kütüphanesi içinde hayırsever Mehmet Karamercan ile protokol yapılması ve 1500 metrekare alana sahip yaşlı bakım evi için protokol imzalanması da alınan kararlar arasında yer aldı.