Talas Millet Bahçesi yarışması sonuçlandı - Son Dakika

Talas Belediyesi tarafından düzenlenen Talas Millet Bahçesi ve Kültür Merkezi Kentsel Tasarım Yarışması sonuçlandı.

İlçe belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yarışmaya katılan projeler arasından 3'ü derece, 3'ü de mansiyon olmak üzere toplam 6 proje ödüle layık görüldü.

Buna göre, İsmail Kocataş'ın liderliğinde mimar Yakup Akdağ, mimar Hamza Orak şehir plancısı Seda Altan, peyzaj mimarı Betül Şişdağ ve mimar Gülşah Güneş tarafından hazırlanan proje birinciliği elde etti.

Yarışmada birinci mansiyon ödülüne ise Murat Çağlar Baydoğan, Fazıl Akdağ, Alim Battal, Ceyhan Yücel, Azer Özgür, Vera Saniye Yıldız, İnanç Yüksel, Ahmet Faruk Bayrak, Nurdan Talaslıoğlu ve Gizem Kilci tarafından hazırlanan proje layık görüldü.