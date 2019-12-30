Talas mucitlerini bekliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Talas mucitlerini bekliyor - Son Dakika

Talas mucitlerini bekliyor

6 saat önce

Talas Belediyesi tarafından 'Talas İcat Çıkartıyor, Mucitlerini Buluyor' sloganıyla düzenlenen ve yeni fikirlere ulaşmanın amaçlandığı yarışmaya başvurular devam ediyor.

Talas mucitlerini bekliyor, System.String[]

Talas Belediyesi tarafından 'Talas İcat Çıkartıyor, Mucitlerini Buluyor' sloganıyla düzenlenen ve yeni fikirlere ulaşmanın amaçlandığı yarışmaya başvurular devam ediyor. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören yarışma için başvurular 24 Ocak 2020'de sona erecek. Yoğun katılımın yaşandığı yarışma konuları arasında elektronik, mekanik, ahşap ve endüstriyel tasarım, enerji ve çevre, akıllı şehirler ve robotik üzerine yapılacak çalışmalar yer alıyor.


Her yaş grubuna açık olarak gerçekleştirilecek ve keşfedilmeyi bekleyen fikirlerin ortaya çıkarılmasının amaçlandığı organizasyon vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Başvuruların 21 Aralıkta başladığı yarışmaya katılım 20 Ocak 2020'de sona eriyor. Katılım için yaş sınırının aranmadığı ve 2 ayrı tarihte yapılacak yarışmanın ilki 2 Mayıs 2020 tarihinde ikincisi ise 9 Mayıs 2020 tarihinde düzenlenecek. Etkinlikte mucitler; elektrik-elektronik, ahşap ve endüstriyel tasarımlar, enerji ve çevre konuları, akıllı şehirler, ulaşım ve robotik kategorilerinde yarışacak.


Etkinlik hakkında bilgi almak ve başvuru yapmak için www.talas.bel.tr adresi ya da Talas Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün 437 00 54-55 numaralı telefonu aranabilir. - KAYSERİ

Talas Belediyesi, Talas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 12:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'da yeni yılın ilk günü ulaşım ücretsiz olacak
İddaa, Süper Lig'de şampiyonluğun favorisi olarak Fenerbahçe'yi öne çıkardı Bedelli askerlik yapacaklar dikkat! Başvuru ve ödeme süresi yarın sona eriyor İstanbul'da ağaç, yolda yürüyen vatandaşların üzerine devrildi

Son Dakika Haberleri
18:36 Darbeci General Hafter, Libya'daki gelişmeleri görüşmek üzere Mısır'a geldi - Son Dakika
18:36 Malatya'da yılbaşı tedbirleri - Son Dakika
18:36 GÜBRETAŞ'tan Koza Altın İşletmeleri ile devam eden davaya ilişkin açıklama - Son Dakika
18:35 MSB: "Suriyeli çocuklar okullarına dönmenin sevincini yaşıyor" - Son Dakika
18:31 Başkan Yüce: "Nostaljik Tramvay Sakarya'ya hayırlı olsun" - Son Dakika
17:43 Şaka faciayla bitti! Arkadaşının sevgilisini başından vurdu - Son Dakika
17:42 10 yıllık eşi tarafından öldüresiye dövülen Elif, yaşadığı korku dolu anları anlattı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 18:39:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Talas mucitlerini bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]