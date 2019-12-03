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Talas, muhtarları tarım teknolojileriyle buluşturdu

6 saat önce

Talas mahalle muhtarları ve çiftçiler, Talas Belediyesi tarafından düzenlenen organizasyonla Antalya Growtech Tarım Fuarı'nda tarım teknolojilerinde yaşanan son gelişmeleri yakından inceleme fırsatı buldu.

Talas, muhtarları tarım teknolojileriyle buluşturdu, System.String[]

Talas mahalle muhtarları ve çiftçiler, Talas Belediyesi tarafından düzenlenen organizasyonla Antalya Growtech Tarım Fuarı'nda tarım teknolojilerinde yaşanan son gelişmeleri yakından inceleme fırsatı buldu.


Talas Belediyesi, tarımın gelişmesi yönünde çalışmalarına devam ediyor. Talas Belediyesi'nin düzenlediği organizasyonla mahalle muhtarları ve çiftçiler, tarımdaki son gelişmeleri yerinde inceleyerek uzmanlarından bilgi aldı.


Antalya'da gerçekleşen, 32 ülkeden toplam 850 firmanın yer aldığı tarım teknolojileri fuarında seracılıktan fideciliğe, hayvancılık ekipmanlarından bitkilerin korunmasına kadar pek çok alanda ortaya çıkan yeni tarım araçları incelendi.


Muhtarlardan Başkan Yalçın'a teşekkür


Tarım fuarına katılan mahalle muhtarları, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a teşekkür etti. Düzenlenen gezi organizasyonunun Talas'ta tarımın gelişmesi açısından faydalı bulduklarını söyleyen muhtarlar, fuardaki uzmanlardan bilgiler alarak tarım alanındaki yeni gelişmelerden haberdar olma imkanı bulduklarını söyledi. İlerlemenin üretimle olacağına dikkat çeken muhtarlar bu imkanı sağlayan Başkan Yalçın'a teşekkür etti. - KAYSERİ

Talas Belediyesi, Talas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 10:52 Kaynak: İHA
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