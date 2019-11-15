Son Dakika Haberleri: Talas, muhtarları tarım teknolojisiyle buluşturacak
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Talas, muhtarları tarım teknolojisiyle buluşturacak

6 saat önce

Talas mahalle muhtarları, Talas Belediyesi tarafından düzenlenen organizasyonla Antalya Growtech Tarım Fuarı'na katılarak tarım teknolojilerinde yaşanan son gelişmeleri yerinde görecek.

Talas, muhtarları tarım teknolojisiyle buluşturacak, System.String[]

Talas mahalle muhtarları, Talas Belediyesi tarafından düzenlenen organizasyonla Antalya Growtech Tarım Fuarı'na katılarak tarım teknolojilerinde yaşanan son gelişmeleri yerinde görecek. Program kapsamında ayrıca Isparta'da lavanta yetiştiriciliği konusunda da incelemeler yapılacak.


Talas Belediyesi tarafından düzenlenen gezi programında Talas mahalle muhtarlarının tarım teknolojileriyle buluşması ve uzmanlarından bilgiler alması hedefleniyor. Bu yıl 19.'su düzenlenecek olan Antalya Growtech Tarım Teknolojileri Fuarı'na katılacak muhtarlar, tarım teknolojileri alanında yaşanan son gelişmeleri görme imkanı bulacak. 27-30 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek programda seracılıktan fideciliğe, hayvancılık ekipmanlarından bitkilerin korunmasına kadar pek çok alanda ortaya çıkan yeni tarım teknolojileri tanıtılacak.


130 ülkeden 850 firmanın yer alacağı fuarda ziyaretçilere, dünyadaki son tarım uygulamaları ve gelişen tarım teknolojileri hakkında bilgiler veriliyor. Talaslı muhtarlar da bu organizasyonla çeşitli tarım uygulamalarını ve teknolojik gelişmeleri yakından görmüş olacak.


Muhtarlar, Growtech Tarım Fuarı'nın ardından ayrıca Isparta'da lavanta üretimiyle ilgili bilgiler alarak alternatif tarım ürünlerini inceleyecek. - KAYSERİ

Talas Belediyesi, Talas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 10:11 Kaynak: İHA
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