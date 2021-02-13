Talas Musiki Cemiyeti ünlü isimleri konserle andı - Son Dakika

Talas Musiki Cemiyeti ünlü isimleri konserle andı

13.02.2021 14:31
Talas Musiki Cemiyeti ünlü isimleri konserle andı, System.String[]

Talas Belediyesince kurulan Talas Musiki Cemiyeti tarafından düzenlenen "Müzeyyen Senar, Cem Karaca, Barış Manço Anma Gecesi" sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınla sanatseverlere ulaştı.

Talas Belediyesince kurulan Talas Musiki Cemiyeti tarafından düzenlenen "Müzeyyen Senar, Cem Karaca, Barış Manço Anma Gecesi" sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınla sanatseverlere ulaştı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından bi süre önce kurulan Talas Musiki Cemiyeti, salgın tedbirlerine uygun olarak seyircisiz gerçekleştirdiği konserle müzik dünyamızın unutulmaz isimlerini andı.

Talas Sanat Galerisi'nde gerçekleştirilen anma gecesinde Müzeyyen Senar, Cem Karaca ve Barış Manço'dan eserler seslendirilirken sanatseverler de Talas Belediyesinin sosyal medya hesabından bu konseri canlı izleme imkanı buldu.

Cemiyetin koordinatörü tanburi Tevfik Soyata'nın yanı sıra sevilen sanatçılar Muzaffer Elitaş ve Koray Haklı, seslendirdikleri birbirinden güzel eserlerle adeta kulakların pasını sildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Yalçın, kültür sanat etkinliklerinin kendileri için vazgeçilmez bir hizmet alanı olduğuna dikkati çekti.

Sosyal medya üzerinden vatandaşlara evlerinde hoş saatler yaşatmayı sürdürdüklerini aktaran Yalçın, şunları kaydetti:

"Online konferanslar, sohbet programları ve tiyatro gösterilerinin ardından bu kez de bir konser, bir anma gecesi ile sanatseverlerin karşısındayız. Şubat ayı, Müzeyyen Senar, Cem Karaca ve Barış Manço'yu kaybettiğimiz ay. Bu değerli sanatçılarımızı, ölümsüz eserleriyle analım istedik. Seyirci alamadığımız bu konseri, belediyemizin İnstagram hesabından onbinlere ulaştırdık. Çok güzel bir etkinlik oldu, katkı sağlayan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Barış Manço, Cem Karaca, Musiki, Talas, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Talas Musiki Cemiyeti ünlü isimleri konserle andı - Son Dakika


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