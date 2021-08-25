Talas Müzik Okulu genç yetenekleri keşfediyor - Son Dakika

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından ilçeye kazandırılan müzik okulu, genç yetenekleri keşfetmeye devam ediyor.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Talas'ın tarihi mekanlarından Ali Saip Paşa Sokağı'nda bulunan Talas Sanat Galerisi Müzik Okulu, ilçedeki çocuklara ve gençlere yönelik sanatsal faaliyetlerini sürdürüyor.
Bugüne kadar 144 kursiyerin eğitim gördüğü müzik okulunda keman, gitar ve bağlama branşlarında kurslar veriliyor.
Haftada 2 gün yapılan çalışmalara katılan kursiyerler, müziğe olan ilgilerini, enstrüman çalmaya yönelik eğitimle tamamlayarak yetkinlik kazanıyor.
Talas Sanat Galerisi Müzik Okulu'na kayıt yaptırmak isteyenler, Talas Halk Eğitim Merkezi internet sitesinden ön başvuru yapabiliyor.
Kaynak: AA
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