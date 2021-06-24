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Talas sporcu fabrikasında kurs kayıtları başladı - Son Dakika

Talas sporcu fabrikasında kurs kayıtları başladı

24.06.2021 13:09
Talas sporcu fabrikasında kurs kayıtları başladı, System.String[]

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından hayata geçirilen 'Sporcu Fabrikası'nda 6 branşta düzenlenen kurslara kayıtlar başladı.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından hayata geçirilen 'Sporcu Fabrikası'nda 6 branşta düzenlenen kurslara kayıtlar başladı.

Basketbol, karate, güreş, masa tenisi, taekwondo ve futbol branşlarında ücretsiz olarak verilecek kurslara 8-16 yaş arasında olup Talas'ta ikamet eden çocuklar ve gençler başvurabilecek. Kayıt için gerekli evraklar; aile hekiminden sağlık raporu, nüfus cüzdanı fotokopisi, HES kodu ve kayıt merkezinde dolduracak formdan oluşuyor. Yukarı Talas'ta bulunan eski Amerikan Koleji içindeki Talasgücü Belediyespor Kulübü'ne yapılacak başvurular hakkında detaylı bilgi 0538 595 23 44 numaralı telefondan alınabilir.

Pandemi tedbirlerine uygun olarak gerçekleştirilecek kurslara ilginin büyük olması bekleniyor. - KAYSERİ

Mustafa Yalçın, basketbol, Futbol, Talas, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Talas sporcu fabrikasında kurs kayıtları başladı - Son Dakika Spor


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