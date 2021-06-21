Talas'ta karate kursiyerleri terfi heyecanı yaşadı

Talasgücü Belediyespor bünyesinde verilen karate kursunda eğitimlerini tamamlayan sporcular için kuşak terfi töreni düzenlendi.

Talas Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Kayseri Üniversitesi 15 Temmuz Yerleşkesi'nde gerçekleşen programla 7-16 yaş aralığındaki sporcular kuşak terfilerini aldı.

Pandemi tedbirlerinin uygulandığı sınavda başarılı olan sporculara sertifikaları verildi. 22 sporcunun terfi ettiği törene federasyon ve belediye yetkilileri ile aileler katıldı.

Sporcular, bir üst kuşağa çıktıkları için sevindi, aileler de kendilerine sunulan imkanlardan dolayı Talas Belediyesine teşekkür etti.