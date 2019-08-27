Son Dakika Haberleri: Talas'ta 12 Eylül'ün izleri siliniyor
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Talas'ta 12 Eylül'ün izleri siliniyor

1 saat önce

Talas'ın Zincidere Mahallesi'nde bulunan ve 12 Eylül 1980 döneminde kullanılan yarı açık cezaevinin yıkımına başlandı.

Talas'ta 12 Eylül'ün izleri siliniyor, System.String[]

Talas'ın Zincidere Mahallesi'nde bulunan ve 12 Eylül 1980 döneminde kullanılan yarı açık cezaevinin yıkımına başlandı.

Talas Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, 12 Eylül 1980 döneminde birçok kişinin kaldığı ve çeşitli eziyetlere maruz kaldığı yarı açık cezaevinin yıkımına başlandığı belirtildi.

Çalışmaları yerinde inceleyen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, buranın en önemli özelliğinin 12 Eylül döneminde yarı açık cezaevi olarak kullanılması olduğunu belirtti.

12 Eylül darbesinin en karanlık anılarının yaşatıldığı bir yeri yıktıklarını ifade eden Yalçın, şunları kaydetti:

"Allah o günleri bir daha göstermesin, o günkü insanların korkulu rüyası haline gelen bir mekandır. 'Hem sağdan hem soldan' diye tabir edilen, o günkü gençlerimizin anarşi ortamına sürüklendiği bir dönemde. O gün görev yapan ve ihtilali gerçekleştiren askeri görevdeki kişilerin gençlerimizi tutukladığı veya o günkü insanlardan dinlediğim kadarıyla eziyet çektiği, zulüm gördükleri bir mekan olarak bulunmaktadır. Cezaevi olarak görev yapmasından öte başka bir anısı var buranın bizim kuşakta. Buranın yıkılmış olması da karanlık bir tarihin üzerini örtüyor olması bakımından önemli."

Zincidere, Talas, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 04:42 Kaynak: AA
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