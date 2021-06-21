Talas'ta 12 parça taşınmaz satışa çıkarıldı - Son Dakika

Mülkiyeti Talas Belediyesi'ne ait 12 parça taşınmaz açık artırma ihale yoluyla satışa çıkarıldı. Satışlardan elde edilecek gelir, Talas Belediyesi'nin gerçekleştireceği hizmet ve yatırımlarda kaynak olarak kullanılacak.

14 Temmuz 2021 Çarşamba günü saat 14.00'te Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilecek ihale ile çeşitli mevkilerde yer alan 5 villa ile Mevlana Mahallesi'nde bulunan 7 daire açık artırma yöntemiyle satışa sunulacak. Satışa çıkarılan 12 parça taşınmaz ihalesinden elde edilecek gelir Talas'ta yeni hizmet ve yatırımlara kaynak olacak. Pandemi kurallarına uygun olarak gerçekleştirilecek ihalelere katılımın yoğun olması bekleniyor. İhale ile ilgili ayrıntılı bilgi Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 0352 437 00 54/2420 ve 2440 numaralı telefonlarından elde edilebilir. İstekliler, ihale şartnamesini de yine aynı birimden temin edebilir.

Ayrıca www. talas.bel.tr/duyurular adresinden hem bilgi almak hem de satılık dairelerin videosunu incelemek mümkün. - KAYSERİ