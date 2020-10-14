Talas'ta 13 iş yeri daha açıldı - Son Dakika

Talas'ta son dönemde 13 yeni iş yeri daha ruhsat alarak ticaret hayatına başladı. Böylece pandemi döneminde ilçe genelinde açılan toplam iş yeri sayısı 247'ye yükseldi.

Koronavirüs salgınının başlamasıyla yavaşlayan ticaret hayatı, kontrollü sosyal hayat dönemiyle birlikte canlanmaya devam ediyor. Bu kapsamda Talas Belediyesi'nden ruhsat alan kuruyemiş, bakkaliye, terzi, züccaciye, fotoğrafçılık, manav, pet shop, fastfood, tatlı ve sağlıklı beslenme ürünleri irtibat bürosu gibi çeşitli sektörlerden oluşan 13 yeni iş yeri daha ticari faaliyetine başlamış oldu.

Açılan yeni iş yerleri ile birlikte pandemi sürecinde Talas'ta faaliyete geçen işletme sayısı 247'ye yükselmiş oldu. - KAYSERİ