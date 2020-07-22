Talas'ta 13 yeni iş yeri daha açıldı - Son Dakika

Korona virüs salgınıyla duraksayan ticaret hayatı, yeni normalleşme dönemiyle birlikte canlanmaya devam ediyor. Bu kapsamda Talas Belediyesi 'nden ruhsat alan erkek kuaförü, bayan kuaförü, bay bayan giyim, lokanta, market, çiğ köfte, dondurma, şarküteri, perde, boya hırdavat gibi çeşitli sektörlerden oluşan toplam 13 yeni iş yeri daha ticari faaliyetine başladı.

Talas 'ta son dönemde 13 yeni iş yeri daha ruhsat alarak ticaret hayatına katıldı. Böylece pandemi döneminde Talas'ta açılan toplam iş yeri sayısı 182'ye yükseldi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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