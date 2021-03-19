Talas'ta 15 parça taşınmaz satışta - Son Dakika

Talas'ta 15 parça taşınmaz satışta
19.03.2021 11:41
Mülkiyeti Talas Belediyesine ait 15 parça taşınmazın satışına 24 Mart Çarşamba günü devam edilecek.
Mülkiyeti Talas Belediyesine ait 15 parça taşınmazın satışına 24 Mart Çarşamba günü devam edilecek.
Geçtiğimiz hafta yapılan ancak ihale komisyonu tarafından pazarlığa bırakılan 6 adet villa parseli ve 8 daire ile 1 konut parselinin satışına önümüzdeki hafta Çarşamba günü devam edilecek. Belediye Meclis Salonu'nda saat 14.00'de başlayacak ihale ile satışa sunulacak gayrimenkuller hakkında bilgi almak isteyenler, Talas Belediyesi Mali Hizmet Müdürlüğü'nün 0352 437 00 54/2420 ve 2440 numaralı telefonlarını arayabilirler. Ayrıca taşınmazlar hakkında www.talas.bel.tr adresinden de bilgi alınabilir. - KAYSERİ
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