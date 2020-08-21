Talas'ta 19 iş yeri daha ticaret hayatına katıldı - Son Dakika

Talas Belediyesinden ruhsat alan kuaför salonu, şarküteri, bakkal, medikal, terzi, pansiyon, ikinci el eşya, konfeksiyon ürünleri, gümüş ve hediyelik eşya, boya-hırdavat, lokanta, kafeterya gibi çeşitli sektörlerden oluşan 19 yeni iş yeri daha ticari faaliyetine adım attı.

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 10:55

Kaynak: AA

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