Talas'ta 4 yeni iş yeri daha ruhsat aldı - Son Dakika

Talas ilçesinde son bir haftada 4 yeni iş yeri daha ruhsat alarak ticaret hayatına katıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yavaşlattığı hayatın, yeniden normale dönmeye başladığı bu günlerde Talas'ta ticari hayatın da hız kazanmaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, " Talas Belediyesi, son bir haftada market, döner büfesi, bayan kuaförü ve sağlıklı beslenme ürünleri irtibat bürosuna ruhsat vererek, iş dünyasına kazandırdı. Ruhsat verilen bu 4 yeni iş yeriyle birlikte koronavirüs sürecinde Talas'ta faaliyete geçen işletme sayısı 128'e yükselmiş oldu." ifadeleri kullanıldı.