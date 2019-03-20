Talas'ta 50 Hizmetin Toplu Açılışı Yapıldı

Talas Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan 50 hizmetin toplu açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Talas Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan 50 hizmetin toplu açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi.



Osmanlı Kültür Evi önündeki tören, mahalli sanatçı Ersin Çimen'in konseri ile başladı.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Talas Belediye Başkanı ve AK Parti Melikgazi Belediye Başkan adayı Mustafa Palancıoğlu, Talas'ı çok sevdiklerini, bugüne kadar gece gündüz çalıştıklarını belirterek, "Bugün toplu açılışımızın dışında onlarca eseri ilçemize kazandırdık. Hayırlı olsun." dedi.



Palancıoğlu, "Ekranda gördüğünüz yollar, parklar ve yeşil alanlar ile şadırvan ve Osmanlı Kültür Evi Ek Binası'nın açılışını gerçekleştiriyoruz. Talas'ta beş yılda vatandaşlarımıza camiler, okullar, sağlık ocakları, 112 acil istasyonları, Kur'an kursları gibi onlarca hizmet sunduk. Bu hizmetlerin içinde özellikle Osmanlı Evi önceki belediye başkanımız Rıfat Yıldırım zamanında açılmış ve yoğun olarak kullanılıyordu. İhtiyaca cevap veremeyince ek binayı yaptık ve vatandaşlarımıza nezih ve güzel bir hizmet sunduk. Burası emekli büyüklerimizin günlerini geçirdiği bir mekan haline geldi. Bu nedenle hizmet kalitesini yükselttik." ifadelerini kullandı.



AK Parti Talas Belediye Başkan adayı Mustafa Yalçın da hizmetlerinden dolayı Palancıoğlu'na teşekkür etti.



Konuşmaların ardından 24 yol, 19 park ve yeşil alan, 6 şadırvan ile Osmanlı Kültür Evi yeni binasının toplu açılış kurdelesi kesildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Erdoğan, Yerel Seçimler Öncesi Tüm Teşkilatları Uyardı: Vatandaşı Anlamakta Zorlananlar Var

AK Parti Belediye Başkan Adayı Osman Başterzi, Evinin Önünde Silahlı Saldırıya Uğradı

Bülent Arınç, Erdoğan'a Yaptığı Teklifi Açıkladı: Gül'e, Davutoğlu'na, Babacan'a veya Bana Görev Verin Dedim

5,5 Büyüklüğündeki Deprem, İzmir'deki AK Parti İl Başkanlığında Saniye Saniye Kameralara Yansıdı