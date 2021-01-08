Talas'ta 991 çift aile oldu - Son Dakika

Talas Belediyesi nikah memurluğu tarafından 2020 yılında toplam 991 nikah akdi gerçekleştirildi. Bu rakam, pandemi olmasına rağmen önceki yılı geride bıraktı.

2020 yılında çiftlerin en çok tercih ettikleri aylar Temmuz ve Ağustos oldu. Bu iki ayda toplam 365 nikah kıyıldı. 204 ile en çok nikah Temmuz ayında kıyılırken 161 nikahla onu Ağustos ayı takip etti. En az nikah kıyılan ay ise koronavirüs salgınının başladığı Mart ayını da geride bırakarak 42 ile Ocak ayı oldu. Salgının baş gösterdiği Mart ayında ise nikah sayısı 60 olarak gerçekleşti.

2020 yılı, koronavirüs salgınına rağmen kıyılan nikah sayısında 2019'u geçti. 2019 yılında toplam 970 çift evliliğe ilk adımı atmıştı. Talas Belediyesi, aldığı tedbirlerle vatandaşların güvenli şekilde nikah işlemlerini yapabilmelerine imkan sağladı. Tablakaya Mahallesi'ndeki Nikah Salonu'nun bahçesinde oluşturulan açık alanda pandemi kurallarına uygun olarak nikahlar kıyıldı. - KAYSERİ