Talas'ta açık hava sinemasına yoğun ilgi
44 dakika önce
Talas Belediyesince Yamaç Paraşütü İniş Alanında kurulan dev ekranda başlatılan açık hava sineması gösterimi her hafta yoğun bir katılımla gerçekleşiyor.
Talas Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 03:55 Kaynak: İHA
Belediyesince Yamaç Paraşütü İniş Alanında kurulan dev ekranda başlatılan açık hava sineması gösterimi her hafta yoğun bir katılımla gerçekleşiyor.
Talas Belediyesi, etkinlik ve şenlik alanı haline gelen alanda kurulan dev beyaz perdede Türk Sineması'nın unutulmaz filmlerini Talaslılarla buluşturmaya devam ediyor. Yediden yetmişe herkesin geldiği ve hoşça vakit geçirdiği sinema gösterimi vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor.
Talas Belediyesi'nce her cumartesi akşamı gerçekleştirilen açık hava sinemasında bu hafta başrollerini Adile Naşit
ve Münir Özkul
'un paylaştığı 'Bizim Aile' seyredildi. Çayları ve çekirdekleriyle filmi izlemeye gelen Talaslılar programdan duydukları memnuniyeti ifade ederek, Talas Belediyesi'ne teşekkür etti. - KAYSERİ
Benzin ve motorine zam geldi HDP'li üç belediyeye kayyum atanmasını protesto etmek isteyen HDP'li vekillerin yürüyüşüne izin verilmedi Son Dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan kayyum açıklaması: Müdahale kaçınılmaz Kayseri'de Kamu-Sen üyeleri, hükümetin yeni zam teklifini protesto etti