Son Dakika Haberleri: Talas'ta 'Antika Günleri' başlıyor
Son Dakika Güncel Talas'ta 'Antika Günleri' başlıyor

Talas'ta 'Antika Günleri' başlıyor

27 dakika önce

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın seçim dönemi projelerinden birisi daha hayata geçiriliyor.

Talas'ta 'Antika Günleri' başlıyor, System.String[]

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın seçim dönemi projelerinden birisi daha hayata geçiriliyor. '100 Ağartan Projeler' olarak bütünleştirilen projelerden birisi olan Antika Günleri, 13 Ekim Pazar günü başlayacak ve her ayın ikinci pazar günü devam edecek.


"Harman Meydanı'nda Tarihe Yolculuk" sloganıyla hayata geçirilen Antika Günleri'nde başta Ankara olmak üzere yurdun çeşitli yerlerinden gelen antikacılar ile antika meraklıları buluşacak.


Konuyla ilgili olarak bir değerlendirme yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, geçmişe özlem duyan herkesi 'Antika Günleri'ne davet ederek, "Tarihi ve doğal güzellikleriyle Kayseri'nin incisi konumundaki Talas'ta geçmişimize ve kültürümüze yolculuk başlatıyoruz. Antika saatlerden tespihlere, kitaplardan taş plaklara kadar çeşit çeşit antikaların koleksiyonerlerini, Kayserili hemşehrilerimizle buluşturuyoruz. Geçmişe özlem duyan herkesi Ekim ayının ikinci pazar günü olan 13 Ekim'de Harman Mahallesi'ndeki Antika Günleri'ne davet ediyorum." dedi.


Başkan Yalçın, Antika Günleri'nin her ayın ikinci pazar günü kurulacağını ve sezon boyunca devam edeceğini sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Mustafa Yalçın, Talas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 03:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



iPhone'nun yeni modellerini Türkiye pazarındaki fiyatları sızdırıldı
Günlük burç yorumları 8 Ekim 2019 Salı (Haftalık burç yorumları) Pkk yaktı, devlet yaptı Samsun silahla yaralama şüphelinden gazeteciye ben sana neden çekiyorsun diye soruyor muyum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2019 15:31:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Talas'ta 'Antika Günleri' başlıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]