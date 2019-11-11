Son Dakika Haberleri: Talas'ta "Antika Günleri" etkinliği düzenlendi
Son Dakika Güncel Talas'ta 'Antika Günleri' etkinliği düzenlendi

Talas'ta "Antika Günleri" etkinliği düzenlendi

6 saat önce

Kayseri'nin Talas ilçesinde "2. Antika Günleri" etkinliği düzenlendi.

Talas'ta

Kayseri'nin Talas ilçesinde "2. Antika Günleri" etkinliği düzenlendi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, tarihi Harman meydanında düzenlenen etkinliğe Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile vatandaşlar katıldı.

Antika günlerinde, şehir içi ve dışından çok sayıda esnaf tezgah açtı.

Mustafa Yalçın, Kayseri, Talas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 04:24 Kaynak: AA
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