Talas'ta "Antika Günleri" etkinliği düzenlendi
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Kayseri'nin Talas ilçesinde "2. Antika Günleri" etkinliği düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 04:24 Kaynak: AA
Kayseri'nin Talas ilçesinde "2. Antika Günleri" etkinliği düzenlendi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, tarihi Harman meydanında düzenlenen etkinliğe Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile vatandaşlar katıldı.
Antika günlerinde, şehir içi ve dışından çok sayıda esnaf tezgah açtı.
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