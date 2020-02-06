Talas'ta Antika Günleri'ne yoğun ilgi sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Talas'ta Antika Günleri'ne yoğun ilgi sürüyor - Son Dakika

Talas'ta Antika Günleri'ne yoğun ilgi sürüyor

6 saat önce

Talas Belediyesi tarafından her ayın ikinci Pazar günü Harman Meydanında düzenlenen Antika Günleri'nin beşincisi 9 Şubat Pazar günü gerçekleşecek.

Talas'ta Antika Günleri'ne yoğun ilgi sürüyor, System.String[]

Talas Belediyesi tarafından her ayın ikinci Pazar günü Harman Meydanında düzenlenen Antika Günleri'nin beşincisi 9 Şubat Pazar günü gerçekleşecek. 'Harman Meydanı'nda Tarihe Yolculuk' sloganıyla başlatılan projeye vatandaşların yoğun ilgisi devam ediyor.


Kayseri'de ilk olma özelliği taşıyan ve Talas Belediyesi tarafından başlatılan Antika Günleri, Türkiye'nin dört bir yanından antika severleri bir araya getirmeye devam ediyor. Tarihi ve kültürel alanda birçok özelliği bünyesinde barındıran Talas'ta gerçekleşen etkinlikte şehir içinden ve şehir dışından çok sayıda meraklının buluşma noktası oluyor. Antika ev eşyalarından müzik aletlerine, taş plaklardan ahşap ürünlere kadar pek çok eşyanın sergilendiği antika pazarına vatandaşların yoğun ilgisi sürüyor.


9 Şubat Pazar günü beşinci kez meraklılarını ağırlayacak olan Antika Pazarı'na öncekilerde olduğu gibi rekor düzeyde katılım bekleniyor. - KAYSERİ

Talas Belediyesi, Kayseri, Talas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 10:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kayseri'de şiddetli rüzgar caminin çatısını uçurdu
Rüzgar Kayseri'yi savaş alanına çevirdi, cami minaresi beşik gibi sallandı Okulda şırıngalı çikolatadan ölümle ilgili idari karar belli oldu Merter'deki büfe İBB ile Güngören Belediyesi'ni karşı karşıya getirdi

Son Dakika Haberleri
17:21 Tolga Sarıtaş, Çukur dizisinde rol alacağı iddialarını yalanladı
16:37 Arkadaki sahne olay yarattı! Şeyma Subaşı eleştirilerin hedefi oldu
15:41 Boğaz'ın benzersiz atmosferinde 'Sevgililer Günü' deneyimi
15:37 CZN Burak, mekanında çıkan kavga haberlerini yalanladı
14:50 Türkiye'de Ocak ayında en çok haber konusu olan ünlü isimler belli oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 17:26:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Talas'ta Antika Günleri'ne yoğun ilgi sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]