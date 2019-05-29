Talas'ta Asfalt Çalışmalarına Ramazan'da da Devam

Talas Belediyesi, on bir ayın sultanı Ramazan'da da asfalt çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Talas Belediyesi, on bir ayın sultanı Ramazan'da da asfalt çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Sıcakların kendini hissettirmeye başladığı bugünlerde ekipler, altyapının tamamlandığı Zincidere Mahallesindeki sokak ve bağlantı yollarında asfalt serdi.



Talas Belediyesi yol yapım ve asfalt ekipleri, sonuna gelinen Ramazan ayında da çalışmalarına devam ediyor. Hava sıcaklığı ve asfaltın sıcaklığına rağmen personelin özverili bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, bu yaz asfalt sezonunu çok iyi değerlendirmek istediklerini söyledi.



İhtiyaç duyulan yerlerde bakım ve onarım çalışmalarıyla eş zamanlı hareket edildiğini belirten Başkan Yalçın, "Planladığımız yollarımızın ve yeni açılan cadde ve sokaklarımızın hızlı bir şekilde asfaltını sererek vatandaşımızın hizmetine sunuyoruz. Kaliteden ödün vermeden gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızı yürüten ve aynı zamanda mübarek Ramazan'da niyetli olan personelimize teşekkür ediyorum. Hem güneşin altında hem de sıcak asfaltın üstünde bu çalışmaları yürütmek oldukça zor. Ama önemli olan vatandaşımıza ihtiyaç duyduğu hizmeti zamanında ve kaliteli bir şekilde sunmak. Bugün Zincidere Mahallemizin Yurt Sokak ve bağlantı yollarının içinde yer aldığı dar sokaklarını asfaltladık. Hayırlı uğurlu olsun." dedi. - KAYSERİ

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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