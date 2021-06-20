Talas'ta babalar günü uçurtma şenliği ile kutlandı - Son Dakika

Talas Belediyesi tarafından Babalar Günü münasebetiyle düzenlenen Uçurtma Şenliği renkli görüntülere sahne oldu.

Ali Dağı 360 Yeşil Alan'da düzenlenen etkinliğe ilgi büyüktü. Talas Belediyesi tarafından dağıtılan uçurtmaları babalarıyla birlikte gökyüzüne salan çocukların keyfine diyecek yoktu. Pandemi döneminde evlere kapanmak zorunda kalan aileler, hem güzel havanın hem de farklı bir etkinliğe katılmanın keyfini çıkarttı.

Etkinlikle ilgili görüşlerini aktaran babalar, çok mutlu olduklarını ifade ederek, "Talas Belediyesi'ne ve Başkanımız Mustafa Yalçın'a çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok güzel bir etkinlik. Uzun zamandır evlerimizden çıkamıyorduk, bu program her şeyi unutturdu. Emeği geçenlerin ellerine sağlık" şeklinde yaşadıkları heyecanı dile getirdi.

Babalarıyla uçurtma uçurmanın keyfini yaşayan çocuklar da mutlu ve sevinçli bir gün geçirdiklerini söyledi. - KAYSERİ