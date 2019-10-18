Talas Belediyesinin "Belediye Mahallemizde Projesi" kapsamında gerçekleştirdiği 22. ve son durağı Endürlük Mahallesi oldu.

Başkan Mustafa Yalçın, burada yaptığı konuşmada, insanlara hizmet etmek için göreve talip olduklarını belirtti.

Projeyle her köyde adeta bahar temizliği yaptıklarını belirten Yalçın, şunları kaydetti:

"Buralara daha önce de geldik ve ihtiyaçlarını tespit ettik. Şimdi de 45-50 iş makinesi ve 100'e yakın personelle mahallemizde adeta bahar temizliği yapıyoruz. Belediyecilik hizmet üretme yeri, biz de hizmet üretmekten, insanların ihtiyaçlarını gidermekten büyük keyif alıyoruz. İşimizi en güzel şekilde yapmaya ve insanların ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Allah devlete zeval vermesin, bütün bu işler devletin gücüyle oluyor. Aynı anda 45-50 iş makinesinin buraya gelmesi ve iş yapması kolay bir iş değil. Biz bütün imkanlarımızla buralara ulaşmaya ve hizmet üretmeye devam edeceğiz. Hizmet bizim işimiz. Sizler istekleriniz varsa söyleyeceksiniz, biz de emir telakki edip yerine getireceğiz."