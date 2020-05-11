Talas'ta berber ve kuaför salonları dezenfekte edildi - Son Dakika

Talas'ta ilçede faaliyet gösteren berber ve kuaför salonları dezenfekte edildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Talas Belediyesi, normalleşme adımları çerçevesinde bugün faaliyetlerine başlayan berber ve kuaför dükkanlarında hijyen ve dezenfeksiyon çalışması yaptı.

İlçe sınırlarında faaliyet gösteren 80 erkek ve 70 bayan kuaförü ile 8 güzellik merkezinde belediye ekipleri tarafından ilaçlama, dezenfeksiyon ve hijyen işlemi gerçekleştirildi.

6 ekip tarafından gerçekleştirilen çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren berber ve kuaförler de hem Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a hem de belediye ekiplerine teşekkür etti.