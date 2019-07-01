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Talas'ta Çocuklar İçin 8 Oyun Alanı Daha

1 saat önce

Talas Belediyesince ilçe genelinde çocuklar için parklara 8 yeni oyun grubu daha kuruldu.

Talas'ta Çocuklar İçin 8 Oyun Alanı Daha, System.String[]
Talas Belediyesince ilçe genelinde çocuklar için parklara 8 yeni oyun grubu daha kuruldu. Geçtiğimiz aylarda yapılan yeni 15 oyun grubuyla çocuklar Talas'ta eğlenceye doyuyor.

Nüfusu hızla artarak büyüyen ve gelişen Talas'ta çocuklar, gençler ve büyüklerin günlük yaşamlarını kolaylaştırmak için yapılan çalışmalara her geçen gün yenisi ekleniyor. Bu kapsamda çalışmalarını yürüten Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde 8 yeni oyun grubu daha kuruldu.

Çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, parkların toplumun her kesimine yönelik ihtiyaçları gidermesi noktasında planlandığını söyledi.

Başkan Yalçın, "Çocuklarımızın sağlıklı ortamda ve güven içerisinde oynayabileceği, eğlenebileceği, gençlerimizin aletlerle spor aktivitelerini rahatça yerine getirebileceği, farklı yaş gruplarındaki vatandaşımızın huzur içinde dinlenebileceği; adeta bir buluşma, kaynaşma noktası haline gelen park ve yeşil alanlarımızın sayısı her zaman artmaktadır. Parklarımız aynı zamanda çocuklarımızın zihinsel ve fiziksel yönden gelişimlerine katkı sağlayacak güvenlik standartları çerçevesinde oyun gruplarıyla donatılıyor." dedi.

Başkan Yalçın, çocuk oyun alanlarının ebeveynlerin kontrolünde kullanılması gerektiğini belirterek, "Oyun gruplarının kontrolleri rutin olarak yapılmakta olup, herhangi bir problem halinde 437 00 55 nolu telefondan dahili 153'ü arayarak Beyaz Masa'ya bildirilmesini rica ederiz." ifadelerini kullandı.

Başkan Yalçın, park yapımında yoğun ve yorucu kent yaşamı dikkate alınarak ulaşımı kolay, çevreyle uyumlu alanlar oluşturulmasına ve erişilebilir olmasına dikkat edildiğini sözlerine ekledi. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 04:01 Kaynak: İHA
Mustafa Yalçın, Talas, Güncel
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